Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos

Varias personas resultaron heridas tras el colapso del techo de la comisaría del distrito de Surquillo, en Lima. Según las primeras investigaciones, el hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde del jueves 9 de octubre, generando gran alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con información preliminar, al menos tres efectivos de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos. Según se pudo confirmar, la zona de recepción fue la parte que colapsó.

Las calles aledañas a la comisaría fueron cerradas para facilitar el trabajo de las unidades de los bomberos, quienes acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y rescatar a los afectados entre los escombros.

HERIDOS FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL POLICIAL

En las primeras imágenes obtenidas por este medio, se puede observar a efectivos policiales y miembros del Cuerpo General de Bomberos colaborando en las labores de rescate. Todos los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de la Policía.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del colapso ni el estado de las víctimas. Las autoridades evalúan posibles daños estructurales en el edificio que data de 1949.