“Esto es una guerra que se ha desatado”: Integrante de Zaperoko lamenta falta de seguridad en eventos

Gran conmoción ha generado en la música peruana el reciente atentado contra la reconocida orquesta de cumbia Agua Marina, ocurrido la noche del 8 de octubre durante una presentación en el Circuito Militar de Chorrillos. En el evento también participó otra agrupación: Zaperoko, el popular grupo de salsa del Callao.

El director musical de Zaperoko, Johnny Peña, relató que su agrupación fue la encargada de abrir el evento. “Treinta minutos después de nuestra presentación sucedió esta desgracia”, declaró, al señalar que se enteraron del ataque a través de terceros y de las redes sociales.

“Había seguridad privada en el interior y efectivos de la Policía, además de ser una entidad militar, un espacio considerado seguro. Nunca imaginamos que algo así iba a ocurrir. Esto es una guerra que se ha desatado”, expresó Peña.

CADA VEZ SON MÁS LOS ATAQUES A ORQUESTAS

El músico también advirtió que, ante el incremento de ataques contra agrupaciones musicales, Zaperoko ha reforzado sus medidas de seguridad, aunque reconoció que no existe garantía plena de protección durante sus presentaciones.

“Esta situación no ha cambiado nada, ni siquiera después de la tragedia que sufrió Armonía 10. Todo sigue peor. Las bandas criminales continúan con las amenazas; no ha mejorado, ha empeorado mucho la situación”, lamentó.

Asimismo, Peña precisó que por el momento no se ha coordinado ninguna movilización con otras orquestas, pese a la preocupación generalizada en el gremio musical. Finalmente, lamentó que los compromisos asumidos por las autoridades tras el asesinato de un cantante de Armonía 10 quedaran solo en papel. “Fue un saludo a la bandera. Hasta el momento no se ven soluciones reales”, expresó.