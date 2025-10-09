Agua Marina: reportan que músicos internados en EsSalud están fuera de peligro

Tras el atentado contra Agua Marina durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, cuatro de sus integrantes resultaron heridos por impactos de bala, de ellos, dos fueron trasladados de emergencia a un nosocomio de EsSalud.

Según se conoció, fueron llevados Wilson Ruiz Julca (41) y César More Nizama (51), sonidista y baterista de la agrupación respectivamente. Ambos se encuentran en el área de trauma shock tras recibir impactos de bala en el tórax.

Horas después de ser internados, el Dr. Ricardo Villarán, médico de emergencias del hospital Guillermo Almenara de EsSalud, declaró a los medios de comunicación que los pacientes están estables y en observación.

CUIDADOS ESPECIALES

“Se encuentran estables. Se encuentran estables y fuera de peligro (...) Bien, llegaron a las 11:30 de la noche procedentes del policlínico Rodríguez Lazo en Chorrillos, llegaron a la unidad de Shock Trauma de la emergencia del Almenara”, señaló.

“Se le hizo los estudios, fueron evaluados por cirugía de tórax, quien determinó que no había necesidad de una intervención quirúrgica de emergencia. Iban a permanecer en la unidad de cuidados especiales de emergencia”, agregó el especialista.