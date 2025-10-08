SMP: identifican a tres hombres que fueron asesinados en Chuquitanta

Tres hombres fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles en la calle Uranio, ubicada en la zona agrícola de Muralla de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. Los vecinos del lugar despertaron alarmados al escuchar una serie de detonaciones que, en un principio, confundieron con fuegos artificiales por el feriado nacional.

Horas más tarde, al amanecer, los residentes descubrieron la escena del crimen: tres cuerpos tendidos sobre la vía, en medio de un charco de sangre. Inmediatamente, dieron aviso a la Policía Nacional del Perú, que acordonó la zona y dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Enrique Afanador Vicente, de 18 años, y dos hermanos gemelos menores de edad, cuyas identidades se mantienen en reserva por disposición legal. Los tres presentaban múltiples impactos de bala, según el reporte preliminar de las autoridades.

DILIGENCIAS EN LA MORGUE

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para su internamiento y la práctica de la necropsia de ley. La Policía no descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas o actividades delictivas en la zona, mientras los familiares de las víctimas exigen justicia y mayor seguridad en Chuquitanta.