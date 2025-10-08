Cae “topo del cableado” en el Callao: quedó atrapado dentro de buzón mientras robaba cobre

Un delincuente fue capturado por agentes de Serenazgo y la Policía Nacional en el Callao, tras ser sorprendido dentro de un buzón subterráneo mientras intentaba cortar cables telefónicos. El sujeto, que portaba una sierra y otras herramientas, fue descubierto gracias al sistema de videovigilancia del municipio chalaco. Según las imágenes, sus cómplices permanecían en la superficie cumpliendo el rol de “campanas”, atentos a la llegada de las autoridades.

“Cuando ellos ingresan al buzón, lo tapan para que parezca que no hay nadie. Uno trabaja abajo mientras los otros vigilan si viene Serenazgo o la policía. Con las imágenes identificamos su modus operandi y procedimos con el protocolo”, explicó César Castillo, vocero del municipio del Callao. Minutos antes, las cámaras habían registrado el comportamiento sospechoso del grupo en la misma zona.

Durante la intervención, el sujeto que permanecía bajo tierra puso en riesgo su propia vida, pues, según los agentes, podía quedarse sin aire o quedar atrapado si alguien soldaba accidentalmente la tapa del buzón. Tras varios minutos, el hombre salió del ducto y admitió su participación en el intento de robo. “Ya perdí, pues, jefe”, se le escucha decir en el video del operativo.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El municipio del Callao informó que no es la primera vez que se interviene a personas robando cableado subterráneo en la zona, práctica motivada por la reventa ilegal del cobre, que puede alcanzar hasta 20 soles por kilo en el mercado negro. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones.