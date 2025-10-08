Independencia: odontólogo grave tras ser atacado a balazos por falso paciente

Un odontólogo identificado como Jhan Carlos López, de 39 años, se encuentra en estado crítico luego de ser atacado a balazos por falsos pacientes que ingresaron a su consultorio en Independencia.

Según testigos, cerca de las 4 de la tarde, un hombre con casco llegó al inmueble y, tras ingresar, se escucharon hasta cuatro disparos. Inmediatamente después del ataque, el agresor huye en complicidad con otro sujeto que lo esperaba fuera del consultorio.

POSIBLE CASO DE EXTORSIÓN

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Jesús del Norte. Testigos no descartan que el hecho esté relacionado con temas de extorsión, ya que señalan que López siempre atendía a sus pacientes y “pensamos que el que lo atacó lo conocía”, afirmó un vecino de la zona.

La familia de la víctima reveló que en la clínica donde esta siendo atendido no hay camas UCI, por lo que piden que se habilite uno para que pueda ser atendido y así salvar su vida.