Comas: extorsionadores atacan a mujer en su negocio de muebles

La violencia no da tregua en Comas. Una mujer identificada como Joselyn Reyes Balarta resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos por presuntos extorsionadores en su tienda de venta de muebles, ubicada en la tercera cuadra de la avenida Gerardo Unger. El hecho ocurrió a plena luz del día, generando pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al local y, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, los delincuentes huyeron con dirección a la avenida Universitaria. En tanto, la víctima fue auxiliada por vecinos y trasladada en un taxi hacia la Clínica Jesús del Norte, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con el informe preliminar, una de las balas impactó en el pecho de la mujer y otra le rozó el rostro, dejándola en estado delicado. La Policía Nacional inició un operativo en la zona para ubicar a los responsables y revisar las cámaras de seguridad cercanas.

VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN

Vecinos denunciaron que la mayoría de negocios del sector son víctimas de extorsión por parte de organizaciones criminales que exigen el pago de cupos bajo amenazas de muerte. Exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola delictiva que mantiene en zozobra a los comerciantes de Comas.