Policías de Perú y Paraguay en disputa: ambos se atribuyen captura de alias “El Monstruo”

La captura de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, ha desatado una fuerte disputa entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Paraguay. Según el comisario Luis López, jefe de Crimen Organizado paraguayo, el hallazgo del peligroso delincuente se produjo gracias a un informante reclutado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. “Ellos no tenían ni la absoluta remota idea de dónde se encontraba”, declaró a ABC TV, en referencia a las autoridades peruanas.

Sin embargo, desde Lima, el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la PNP, afirmó que fue su equipo quien proporcionó la información clave para la detención. “La Policía paraguaya ha capitalizado la captura que nosotros empezamos, porque yo le he dado la información”, sostuvo. Además, precisó que manejaban tres colaboradores, entre ellos Dahiana Martínez, pareja sentimental del capturado, quien no habría sido consignada en el acta de intervención.

La situación se complica por la recompensa de un millón de soles —equivalentes a 288 mil dólares— ofrecida por la cabeza de “El Monstruo”. Según Cruz Chamba, la pareja del detenido estaría intentando cobrar el dinero a través de terceros, aprovechando su vínculo con el criminal. “Está embarazada y, en conveniencia con él, busca beneficiarse”, declaró el oficial, generando nuevas controversias sobre la identidad del verdadero informante.

¿QUÉ DICEN EN PARAGUAY?

Mientras tanto, la Policía paraguaya asegura que el Perú nunca envió un requerimiento formal sobre Dahiana Martínez ni sobre otros implicados, aunque la PNP afirma haber entregado un expediente con datos de una veintena de ciudadanos. La tensión diplomática persiste, y será el Comité Técnico del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior quien determine finalmente si corresponde o no realizar el pago.