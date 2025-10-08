SMP: buscan a responsables de triple asesinato en descampado

Tres hombres fueron asesinados en la madrugada en una zona agrícola desolada que colinda con la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. Según las autoridades, 40 casquillos compatibles con un arma 9 mm Parabellum fueron encontrados en la escena, lo que indica un ataque planificado en un lugar sin alumbrado y poco transitado.

Vecinos relataron haber escuchado gritos desgarradores alrededor de las 3 de la mañana, pensando inicialmente que se trataba de un asalto. Cuando salieron, encontraron los cuerpos en la pista. “Tenemos miedo, no podemos ni salir a comprar. Cualquier cosa puede pasar en la noche”, afirmó uno de los residentes.

Las víctimas presentaban características particulares: todos tenían tatuajes en las manos; dos con diseños de ojos y uno relacionado con el dinero. Según las primeras indagaciones, podrían ser ciudadanos extranjeros. El lugar del crimen tiene antecedentes de violencia. A pocos metros, en 2015, fue hallado el cuerpo de Patrick Zapata Coletti, amigo de Gerald Oropeza, procesado por narcotráfico. Su cuerpo recibió 11 disparos.

INICIAN INVESTIGACIONES

Peritos de criminalística y la fiscal adjunta Guisela Cusi llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Testigos mencionaron que tras los disparos, una camioneta habría huido por la vía Prolongación Naranjal con dirección al Callao.