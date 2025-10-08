Extorsionadores usan nuevas modalidades para amenzar a transportistas

Un nuevo y más violento método de extorsión tiene en vilo a conductores de combis y mototaxis de Lima: criminales se hacen pasar por pasajeros, suben a las unidades y obligan a los choferes a grabar mensajes —o los obligan físicamente— para exigir que “se pongan en línea” y paguen cupos.

En uno de los audios grabados por un conductor de la ruta Surquillo–Villa el Salvador, se escucha la voz del chofer bajo coerción y, detrás de él, a un sujeto que dicta el mensaje mientras lo apunta con un arma. “Se ha subido acá al carro, me ha puesto el fierro en la cabeza, me ha mandado un mensaje que tienen que todos ponerse en línea; sino, 1 por 1 van a empezar a morir”, relata el conductor en la grabación.

Los choferes consultados señalan que el último paradero de varias de esas unidades queda en la avenida Angamos con Vía Expresa, desde donde parten hacia el sur de Lima. Según testimonios, a muchos conductores se les exige entre 5 y 10 soles por unidad al día; además, hay quienes desconocían que sus colegas estaban siendo amenazados hasta escuchar los audios.

EXTORSIÓN TANGIBLE

Autoridades y dirigentes del sector advierten que la modalidad busca hacer la extorsión “tangible” y más efectiva: en lugar de limitarse a llamadas o mensajes, los criminales interactúan en persona y generan un impacto directo en la víctima. El viceministro del Interior, Julio Corcuera, señaló que este tipo de acercamiento físico con arma es una estrategia para garantizar que el mensaje de miedo llegue y obligue al pago, y anticipó que los grupos criminales recurrirán a “modalidades cada vez más violentas”.