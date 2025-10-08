Habla extorsionador infiltrado en empresa de transporte: “Recolectaba plata de cupos”

La Policía Nacional del Perú capturó a Edwin Omar Alcalde Honorio, de 40 años, un presunto integrante de la organización criminal “Los Topos de la 52, Nueva Generación”. El sujeto, quien dijo ser chofer de la empresa de transporte “La Rojita”, fue detenido por agentes de la División de Robos de la Dirincri cuando recolectaba dinero proveniente de cobros extorsivos. “Recolectaba plata de cupos para entregarla a los señores que nos extorsionaban para poder trabajar”, confesó al momento de su intervención.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Alcalde Honorio —alias “Colorao”— habría sido infiltrado como conductor para encubrir las operaciones ilícitas de la banda. “Lo habrían ingresado como miembro de la empresa, precisamente como chofer, para enmascarar todo el trabajo criminal que realizaban”, explicó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos. Esta modalidad permitiría a las mafias obtener información sensible sobre rutas, horarios y movimientos de los transportistas.

Waldo Poma, secretario de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), advirtió que esta estrategia ha generado miedo dentro del gremio. “Los extorsionadores hacen su labor de campo, se hacen amigos o infiltran a alguien. Una vez que ingresan a los grupos de WhatsApp comienzan a mandar mensajes uno tras otro, creando zozobra entre los conductores”, señaló.

EXTORSIÓN EN TODA LA REGIÓN

El periodista ecuatoriano y experto en seguridad Jean Paul Pinto advirtió que las extorsiones ya operan a nivel regional y requieren respuestas conjuntas. “Ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador podrán resolver esto por separado. Es un problema de bandas transnacionales y se necesita una política regional de cooperación e intercambio de estrategias”, afirmó. Ante el crecimiento de estos delitos, la Policía ha anunciado que reforzará la inteligencia operativa para combatir una amenaza que mantiene en constante riesgo a miles de transportistas en todo el país.