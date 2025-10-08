Vecinos y conductor frustran robo en SJL: delincuente fue derribado con su moto y capturado

Un presunto ladrón fue capturado por vecinos y un conductor luego de intentar robar a un transeúnte en la zona de Zárate, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando el sujeto, identificado como Ángel Cochachi (42), se desplazaba en una moto lineal merodeando por los jirones San Francisco y Luis Gonzaga. Al ver a su víctima, subió a la vereda y la atacó para robarle sus pertenencias, sin imaginar que sería interceptado por un vehículo amarillo que logró cerrarle el paso y hacerlo caer.

Los vecinos, alertados por los gritos de auxilio, grabaron la intervención y ayudaron a retenerlo hasta la llegada de los serenos y la Policía. Otros residentes aseguraron que no era la primera vez que el delincuente actuaba en la zona, pues ya era conocido por arrebatar celulares a peatones. Una mujer que también había sido víctima lo identificó tras ver las imágenes difundidas en redes sociales.

“Me arrancó la cartera con mis medicinas y documentos, me dejó el brazo todo verde”, contó una de las agraviadas. Videos de cámaras de seguridad muestran que Cochachi solía rondar distintas calles del distrito buscando a quién atacar. En una de las grabaciones se le observa subiendo a las veredas y siguiendo a sus víctimas, incluso en pareja, para intentar arrebatarles el teléfono móvil.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El detenido fue trasladado a la Depincri 2 de San Juan de Lurigancho, donde se continúa con las investigaciones. Vecinos piden que no vuelva a quedar en libertad, como ha ocurrido con otros delincuentes. “Capturan al ladrón y al día siguiente está en la calle. Queremos que lo publiquen para reconocerlo y denunciar”, exigió un residente.