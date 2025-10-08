Empresa de transporte “Chama” paraliza sus operaciones por amenazas de extorsionadores

La empresa de transporte La Chama decidió no salir a trabajar este martes debido al temor generado por nuevas amenazas de extorsionadores. “No, tío, no van a salir a trabajar hoy día”, confirmó uno de los conductores al ser consultado en los paraderos de Chorrillos. La medida se da apenas un día antes de la instalación de la mesa técnica entre el Gobierno y los gremios del sector para abordar la crisis de inseguridad que afecta al transporte público.

Según testigos, la decisión fue motivada por un nuevo acto de violencia. Uno de los choferes habría sido encañonado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros y le exigieron el pago de un cupo mientras realizaba su ruta habitual. “La empresa está cerrada, no estamos trabajando nadie”, señaló otro conductor que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Esta sería la cuarta vez que La Chama paraliza completamente sus operaciones, afectando a miles de usuarios que a diario se trasladan en alguna de sus tres rutas que conectan Chorrillos con Pachacámac. Los pasajeros, aunque perjudicados, mostraron comprensión ante el miedo de los trabajadores. “Ellos también tienen familia, hay que ser empáticos con su situación”, expresó una usuaria.

MENSAJE EXTORSIVO

De acuerdo con fuentes policiales, la empresa habría recibido previamente una hoja con la frase “comunícate” y un número telefónico, un método característico de las mafias extorsionadoras. Los transportistas temen que ignorar este tipo de mensajes pueda significar una sentencia de muerte. Mientras tanto, el gremio exige al Estado medidas urgentes de protección y presencia policial sostenida en las rutas más peligrosas.