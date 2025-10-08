Queman mototaxis en SMP: unidades pertenecían a empresa que desde 2020 viene pagando cupos

Un padre de familia mototaxista rompió en llanto al ver cómo sus unidades de trabajo fueron reducidas a cenizas en un acto de violencia perpetrado por extorsionadores en Los Olivos. Según relató, las mototaxis eran su principal fuente de ingresos y medio para sostener a sus cinco hijos, algunos de los cuales se preparan para la promoción escolar.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:25 de la madrugada, cuando dos sujetos fueron captados por cámaras de seguridad ingresando al jirón Trujillo con gasolina para incendiar las mototaxis. Una vecina encontró una carta de amenazas dirigida al conductor, que posteriormente entregó a la policía.

PAGABAN CUPOS

Las unidades pertenecían a la empresa Halcones de Enrique Milla, que desde 2020 viene pagando cupos a bandas criminales. Según dirigentes del sector, la extorsión se intensificó tras la pandemia y actualmente algunas empresas pagan hasta tres bandas diferentes, con inscripciones iniciales que pueden llegar hasta 60.000 soles, además de pagos diarios por cada vehículo.

La violencia no se limita a las mototaxis: en marzo de este año, la casa del presidente de la empresa fue baleada, recibiendo amenazas de muerte, y semanas después, la vivienda de un exdirigente también fue blanco de ataques.