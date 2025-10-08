Devoción desbordante: fieles llenan iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros

Miles de devotos acudieron desde tempranas horas a la iglesia de las Nazarenas, en el Centro de Lima, para venerar la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Aprovechando el feriado, familias enteras formaron extensas filas que se extendieron por varias cuadras con el único propósito de ingresar al templo y tocar el anda del Cristo Moreno, símbolo de fe y esperanza para millones de peruanos. Ante la gran cantidad de asistentes, las puertas principales del recinto religioso tuvieron que ser cerradas temporalmente debido al aforo completo.

Fervor morado en día feriado

Desde distritos como Los Olivos, San Martín y Chorrillos, los fieles llegaron con hábitos morados, velas y flores. Algunos lo hicieron para agradecer un milagro, mientras otros pidieron por la salud de sus seres queridos. “Vengo solo, pero con mucha fe”, contó entre lágrimas un devoto que dijo haber recibido una gracia del Señor de los Milagros tras superar momentos difíciles. En tanto, una madre llegó junto a su hija y esposo, asegurando que cada año se hace presente como parte de una promesa familiar que no interrumpe ni la distancia ni el cansancio.

En el interior del templo, las misas se sucedieron una tras otra. La primera celebración reunió a cientos de personas, y se espera una nueva eucaristía a las cuatro de la tarde. Afuera, los vendedores ambulantes ofrecían recuerdos religiosos y estampas, mientras el olor a incienso y los cantos tradicionales impregnaban el ambiente, recordando que octubre es el mes morado.

La Hermandad del Señor de los Milagros, junto con las sahumadoras y cantoras, continúa con los preparativos para la próxima procesión programada para el 18 de octubre. El fervor no se detiene: los devotos se renuevan en su esperanza, agradeciendo los milagros recibidos y reafirmando una devoción que ha trascendido generaciones.