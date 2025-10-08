“Me dejaron sin trabajo”: taxista pierde su camioneta en asalto y queda endeudado con el banco

Un taxista de la urbanización Los Sauces, en el distrito de Ate, fue víctima de un asalto mientras realizaba un servicio por aplicativo durante la noche del último sábado. El hombre, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que fue atacado por dos delincuentes armados que lo golpearon y se llevaron su camioneta Toyota Rush 2023, adquirida hace solo cuatro meses mediante un préstamo bancario.

El conductor relató que aceptó un pedido de carrera desde la aplicación InDriver cerca de las 11:30 p.m. Según explicó, el viaje estaba registrado a nombre de una mujer, pero al llegar al punto de recojo fue recibido por un hombre que aseguró que el servicio había sido solicitado por su pareja. En cuestión de segundos, apareció otro sujeto armado que lo amenazó y lo obligó a descender del vehículo. El agraviado fue agredido en la cabeza antes de que los delincuentes huyeran con el auto.

Víctima denuncia extorsión y falta de respuesta del aplicativo

El afectado afirmó que, tras el robo, empezó a recibir llamadas extorsivas en las que le exigían entre 5,000 y 12,000 soles para devolverle la camioneta. Sin embargo, cuando se disponía a entregar el dinero, los delincuentes le comunicaron que el vehículo ya había sido “repartido” entre ellos. El taxista asegura haber presentado la denuncia policial y entregado videos de las cámaras de seguridad, aunque sostiene que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades ni del aplicativo.

El hombre, padre de tres menores y paciente con diabetes tipo 2, se encuentra desesperado. Además de las lesiones sufridas durante el ataque, enfrenta ahora una deuda de 30,000 soles con el banco y la imposibilidad de generar ingresos. “Solo quiero recuperar mi herramienta de trabajo. Es lo único que me permite mantener a mi familia”, dijo con la voz quebrada al pedir ayuda para encontrar su vehículo.