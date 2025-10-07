Ventanilla: transportistas denuncian que dirigentes “levantaron el paro sin representar a los conductores”

Conductores y cobradores del Callao realizaron un plantón en Pachacútec para protestar por el aumento de la violencia y extorsión en el transporte.

Conductores y cobradores de diversas líneas urbanas del Callao realizaron un plantón la mañana del martes en el paradero de Pachacútec, en Ventanilla, como medida de protesta ante el incremento de la violencia y extorsión en el sector transporte.

La manifestación congregó a trabajadores de las rutas 41, La Roma, La 87, Expreso Ventanilla y Chim Pum Callao, quienes impidieron la salida de buses y cústeres en rechazo a los acuerdos alcanzados por algunos gremios con el Ejecutivo.

Según los manifestantes, la paralización busca desconocer los compromisos asumidos por dirigentes que —aseguran— no representan los intereses de los choferes. “Paramos porque los que firmaron el levantamiento del paro no son los verdaderos representantes de los conductores. A nuestro vocero no lo dejaron ingresar a la mesa de diálogo”, denunció uno de los dirigentes presentes en la protesta.

PASAJEROS AFECTADOS

La medida afectó a cientos de pasajeros, entre ellos personal de salud, docentes y estudiantes que quedaron varados en los paraderos sin poder llegar a sus destinos. Los transportistas aseguraron sentirse abandonados por las autoridades y exigieron garantías para poder trabajar sin miedo.