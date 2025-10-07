Miraflores: recuperan furgoneta robada en La Victoria tras persecución policial

La Policía y el Serenazgo de Miraflores lograron recuperar una furgonetaque contenía vacunas antirrábicas del Senasa y otros elementos, luego de que fuera robada en La Victoria.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes aprovecharon que el conductor descendió para recoger un paquete y se llevaron el vehículo.

Según la Policía, los criminales habían realizado un seguimiento previo al vehículo antes del robo. Tras pasar por Surquillo e ingresar a Miraflores, los delincuentes fueron finalmente detenidos gracias al sistema de GPS del vehículo, que permitió ubicar su paradero.

HISTORIAL DELICTIVO

Los detenidos, de 38 y 31 años, poseen un amplio historial delictivo, y uno de ellos incluso había estado recluido en dos ocasiones en un penal.