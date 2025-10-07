Santa Anita: incendio de bus de empresa “La 40” estaría vinculado a caso de extorsión

Un bus de la empresa de transportes “Cuarenta Integrada S.A.” (Entracisa), conocida como “La 40”, fue incendiado la medianoche del lunes en el distrito de Santa Anita, generando pánico entre los vecinos. Las llamas, que se propagaron rápidamente, despertaron a los moradores de la zona, quienes alertaron a los bomberos para evitar que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas.

Según testigos, la unidad se encontraba estacionada frente a la vivienda de su propietario, en la avenida María Parado de Bellido, cruce con César Vallejo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían rociado combustible y prendido fuego al vehículo. En cuestión de minutos, el bus —que cubría la ruta Campoy-La Molina— quedó reducido a chatarra y fue declarado en pérdida total.

El siniestro afectó también a una parroquia contigua, cuyas paredes y rejas resultaron dañadas por el fuego, así como los toldos de algunos negocios cercanos. Vecinos de la zona señalaron que todos salieron de sus casas para ayudar antes de la llegada de los bomberos, quienes finalmente controlaron el siniestro.

INVESTIGAN INCENDIO

Aunque las autoridades no han confirmado el motivo del ataque, una de las principales hipótesis apunta a un posible caso de extorsión, considerando que solo la mitad de la flota de Entracisa se mantiene operativa. Los propietarios del bus evitaron brindar declaraciones, mientras la Policía investiga si el incendio estaría vinculado al paro de transportistas o a represalias del crimen organizado.