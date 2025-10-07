Triple feminicidio en Argentina: revelan nuevas imágenes de “Pequeño J” y sus presuntos cómplices

Cámaras de seguridad de un local de comida rápida en el barrio de Flores, Buenos Aires, registraron imágenes clave para la investigación del triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela. En el video, del 6 de septiembre —trece días antes del crimen— se observa a Lara Gutiérrez, una de las víctimas, caminando junto a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, mientras un hombre sospechoso avanza entre ambos. También los acompaña una amiga de la adolescente.

Según explicó el periodista argentino Jean Libares, del diario La Nación, las imágenes revelan que Lara conocía a “Pequeño J”, uno de los principales implicados en el caso, y que el hombre que aparece en el centro sería su pareja. Libares añadió que vecinos del barrio sostienen una hipótesis no incluida aún en el expediente: la posible participación de esta pareja en el robo de dinero a un tercero, lo que habría desatado represalias.

Por ahora, la causa no incorpora la versión de un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas. La fiscalía argentina investiga un homicidio con cuatro agravantes —entre ellos, alevosía y ensañamiento—, manteniendo en reserva varias líneas de indagación. “El fiscal dejó en claro que se esperan nuevas detenciones y allanamientos; hay información que podría cambiar el rumbo del caso”, precisó Libares.

BUSCAN A OTROS IMPLICADOS

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que dos de los tres hombres actualmente buscados sean de nacionalidad peruana y familiares de “Pequeño J”. Las autoridades argentinas evalúan la posibilidad de ejecutar operativos en Perú. Se espera que, en el transcurso de la próxima semana, la Fiscalía de Homicidios de La Matanza brinde más detalles sobre el avance del caso.