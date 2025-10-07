Surco: restos de madre e hija fallecidas en incendio permanecen en morgue

Un incendio ocurrido en la urbanización Los Álamos, en el distrito de Surco, cobró la vida de dos mujeres de la tercera edad, identificadas como Gavina Cáceres Bellido (83) y su hija María del Pilar Cárdenas Cáceres (62). Vecinos relataron que ambas pedían auxilio mientras las llamas consumían su vivienda, pero el fuego avanzó con rapidez, dejando un desenlace fatal.

Según los testigos, la explosión fue tan fuerte que remeció las casas vecinas y quebró los vidrios de varias ventanas. Pese a que había un hidrante frente al inmueble, este no funcionó, por lo que los bomberos tuvieron que abastecerse de agua desde un edificio cercano. Cuando llegaron al lugar, las víctimas ya habían fallecido, atrapadas en sus habitaciones cuyas puertas permanecían cerradas con llave.

Vecinos denunciaron que el pasado viernes la Municipalidad de Surco había derribado el cerco posterior de la vivienda como parte de un operativo de recuperación de espacios públicos. Esta acción habría dejado a las adultas mayores expuestas ante la inseguridad, motivo por el cual solían mantenerse encerradas en su casa. “Les tumbaron su seguridad por un metro ochenta de terreno. Desde entonces, vivían con miedo”, contó un morador de la zona.

NO RECOGEN CUERPOS

Dos días después del siniestro, los cuerpos permanecen en la morgue a la espera de familiares que llegarán del extranjero para el sepelio. Desde la comuna, el subgerente de Defensa Civil, Pedro Linares, señaló que la coincidencia entre la demolición del cerco y el incendio es “solo una especulación” y que las causas del fuego son investigadas por la Dirección de Seguridad del Estado. Además, la municipalidad evalúa asumir los gastos del entierro de las víctimas.