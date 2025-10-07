SJL: capturan a presunto extorsionador de transportistas

Agentes de la Policía capturaron en San Juan de Lurigancho a Edwin Omar Alcalde Honorio, sindicado como presunto integrante de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en la zona este de Lima. El sujeto se habría infiltrado como chofer en una empresa de transporte para obtener información de los conductores que luego eran víctimas de amenazas y cobros de cupos.

Durante la intervención, los agentes hallaron en su poder un cuaderno con los nombres de varios transportistas, junto a anotaciones sobre los montos que debían pagar periódicamente. Según el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, esta evidencia vincula directamente al detenido con una red criminal que operaba en diversos distritos.

Las primeras investigaciones señalan que Alcalde Honorio actuaba como enlace entre los integrantes de la organización y los cobradores encargados de recaudar el dinero producto de la extorsión. Además, habría participado en la planificación de ataques contra choferes que se negaban a pagar los cupos.

TRASLADADO A LA COMISARÍA

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la dependencia policial especializada, donde permanece bajo custodia. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público, que formulará la acusación correspondiente ante el Poder Judicial por los presuntos delitos de extorsión y pertenencia a organización criminal.