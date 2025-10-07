Liberan a conductor que fue detenido tras cobrar pasaje a suboficial

El video de un altercado entre un chofer de transporte público y una suboficial de la Policía Nacional se volvió viral en redes sociales, generando indignación entre los usuarios. José Manuel Villafuerte, conductor de la empresa Urano Tours, contó en exclusiva su versión tras recuperar su libertad luego de pasar 28 horas detenido. Según su testimonio, la agente identificada como la suboficial de tercera Judith Cuba nunca se identificó al abordar la unidad junto a su familia.

Villafuerte explicó que solo le pidió a la mujer que mostrara su identificación luego de que se negara a pagar el pasaje. “Mi error fue pedirle que se identifique. Ella llamó a un coronel y desde ahí empezó el infierno”, relató. El conductor denunció que la suboficial ordenó su detención y que incluso se cerró la vía de Caquetá para interceptarlo, hecho que califica como un abuso de autoridad.

El abogado del chofer, Rodrigo Noblecilla, señaló que la intervención policial estuvo llena de irregularidades, ya que el acta de detención fue firmada por la misma suboficial involucrada en el incidente. “Ella no tenía competencia para realizar el acta ni ordenar el arresto. Se le imputa desobediencia a la autoridad, algo que no constituye delito”, afirmó.

PRESENTARÁ DENUNCIA

Por su parte, el exdefensor de la PNP, Máximo Ramírez, advirtió que, de confirmarse que la suboficial intentó exonerar del pago del pasaje a sus familiares, se trataría de una falta muy grave contra la disciplina policial. Mientras tanto, Villafuerte anunció que presentará una denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional por presunto abuso de autoridad.