Policía que se negó a pagar pasaje tiene denuncias por agresión

El conductor José Villafuerte, de la empresa Urano Tours, fue liberado luego de ser detenido por cobrar pasaje a una suboficial de la Policía Nacional durante un operativo. El incidente generó controversia y reavivó la tensión entre transportistas y la Policía en un contexto de creciente inseguridad que ya ha cobrado la vida de más de 50 conductores en Lima y Callao.

DEFENSOR DE LA POLICÍA SE PRONUNCIA

Según Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la Policía Nacional, la suboficial Judith Cuba se sintió vulnerada durante el incidente, y por ello procedió a redactar el acta de detención. Ramírez aclaró que esta actuación no constituye ser juez y parte, sino que responde a que la suboficial fue la protagonista directa del evento y la responsable de dar cuenta de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

DENUNCIAS DE AGRESIÓN

El caso también generó debate por el hecho de que la propia suboficial haya redactado el acta, pese a la presencia de otros siete policías que apoyaron en el operativo. Además, se conoció que la agente policial tiene dos denuncias, la primera data del 2014, cuando tenía 21 años. En aquella oportunidad habría amenazado con un arma de fuego a un sujeto dentro de una tragamonedas. La otra denuncia es del 2024, la policía fue denunciada por agredir a una mujer embarazada.