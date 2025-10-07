Transportistas denuncian falta de recursos para atender a compañeros heridos por extorsionadores

Tras la paralización total de Lima debido al apagón de motores y marchas de los choferes, el Congreso de la República convocó a los representantes de los gremios de transporte para analizar la crítica situación que enfrenta el sector. La reunión, encabezada por el presidente del Congreso, José Jerí, concluyó que se solicitará la declaratoria de estado de emergencia para el transporte urbano.

Durante la sesión, los transportistas denunciaron que ya no cuentan con recursos para cubrir gastos médicos de sus compañeros atacados a balazos por sicarios. “En nuestra empresa tenemos cinco conductores graves; uno de ellos atacado el domingo está en UCI y no tenemos plata para solventar su atención médica”, señaló uno de los representantes.

La congresista Norma Yarrow criticó la demora del Ejecutivo y advirtió que no se puede esperar hasta la próxima semana para instalar la mesa de trabajo: “Una vida no tiene reparo, señor presidente. No podemos esperar 7 días mientras siguen matando transportistas diariamente”.

ACUERDOS

Entre los acuerdos de la reunión se destacó: