Comas: vehículo embiste a moto policial y deja tres heridos cerca de estación Belaunde del Metropolitano

La mañana de este martes, un brutal accidente de tránsito sacudió la estación Belaúnde del Metropolitano, en Comas. El suboficial de tercera Galoc Mori, quien se trasladaba en su moto lineal, salió disparado varios metros tras ser embestido por un vehículo fuera de control, estrellándose violentamente contra el pavimento.

VEHÍCULO SE HABRÍA DESPISTADO

Testigos señalaron que el automóvil se despistó y primero impactó la moto policial, para luego atropellar a Fátima Morillo, una transeúnte que acababa de salir de la estación. El vehículo terminó estrellándose contra la base de un semáforo, destruyendo parte de la señalización y dejando fierros retorcidos en la vía.

El suboficial sufrió una fractura expuesta de fémur en la pierna derecha y fue trasladado en helicóptero al Hospital de la Policía, mientras que la peatona presenta múltiples golpes y contusiones y fue llevada al Hospital de Collique. El conductor del vehículo también fue trasladado de urgencia al mismo centro de salud.

Bomberos, paramédicos y personal de serenazgo acudieron de inmediato para atender la emergencia. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para determinar cómo ocurrió este lamentable accidente.