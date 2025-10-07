Miguel Palomino tras reuniión con congresistas: "Nos están paseando"

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Miguel Palomino, se pronunció tras la reunión que sostuvieron gremios de transporte con congresistas de la República, a fin de llegar a acuerdos que permitan acciones inmediatas ante la ola de extorsión y sicariato contra los trabajadores de dicho rubro.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el dirigente transportista cuestionó que se haya levantado el paro de 48 horas, tras una reunión previa en horas de la noche del último lunes entre el Ejecutivo y un grupo del sector transporte.

"Resulta que ayer a las 7 de la noche convoca (una reunión) el premier, lo llama a Ojeda (Martín), con otros empresarios y hacen un acta realmente irresponsable donde levantaron el paro. Hoy, más del 30 o 40% de empresas no han salido a trabajar", dijo.

MESA TÉCNICA

Por otra parte, Palomino cuestionó que se haya pretendido en un inicio instalar la mesa técnica entre las autoridades y los gremios de transporte recién la próxima semana: "Nos están paseando, porque venimos desde el 11 de abril", sostuvo.