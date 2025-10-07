Extorsión en el transporte deja 35 choferes muertos en lo que va del año

La cifra de víctimas de extorsión en el sector transporte sigue en aumento en la capital. Según el Ministerio Público, entre el 2024 y lo que va del 2025 se han registrado 118 víctimas de atentados vinculados a redes criminales que operan en este rubro. Del total, 65 conductores perdieron la vida y 53 resultaron heridos, una cifra alarmante para el sector.

Mientras que en el 2024 se reportaron 29 víctimas del total 15 han fallecido y 14 han quedado lesionados, en lo que va del 2025, entre enero y octubre, ya se contabilizan 58 víctimas, de las cuales 35 fallecieron y 23 quedaron heridos.

Esta situación ha generado gran preocupación entre los transportistas, quienes exigen al Gobierno mayores garantías para trabajar sin miedo a las mafias de extorsión.

CONTROVERSIALES DECLARACIONES

En medio de este panorama, las recientes declaraciones del nuevo comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, han generado controversia tras el paro de transportistas.

“Esta medida de motores apagados ya no son motores apagados, porque se está cometiendo un delito de disturbio. Se está bloqueando una vía de comunicación, es un delito flagrante, entonces en estos momentos se tiene que actuar”, señaló el jefe policial.