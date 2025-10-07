SJM: PNP descarta que ataque a conductor de Línea D haya sido por extorsión

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Frank Chang, se pronunció tras el ataque a balazos contra un conductor de la empresa de transportes "Línea D", en horas de la noche del último lunes en el distrito de San Juan de Miraflores.

En declaraciones para Panamericana Televisión, el efectivo policial descartó que el chofer, quien fue baleado cuando se encontraba en una cúster, haya sido atacado como parte un atentado extorsivo y explicó que todo se habría originado por una gresca con otro conductor.

"El conductor del auto plomo cierra la cúster, por lo cual ya se produce una discusión porque baja el chofer de la cúster para increparle esta actitud. En ese interín, el conductor de este vehículo plomo realiza los disparos", señaló.

VÍCTIMA HABRÍA ESCAPADO DE HOSPITAL

Tras el ataque a balazos, la víctima fue trasladada de emergencia hasta el hospital María Auxiliadora. Fuentes de dicho centro de salud informaron a nuestro medio que el chofer se retiró del lugar sin previo aviso tras ser atendido.