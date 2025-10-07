Dirigentes no descartan nuevo paro si atacan a otro chofer de transporte

El director de la Cámara Interamericana de Transporte, Martín Ojeda, se pronunció tras la reunión sostenida esta mañana con el presidente del Congreso, José Jeri, gremios de transportes y presidentes de diversas mesas de trabajo del Parlamento. El encuentro tuvo como objetivo abordar la crítica situación que atraviesa el sector transporte debido al incremento de la inseguridad y las extorsiones por parte de bandas criminales.

Ojeda señaló que los gremios de transporte han solicitado acciones firmes y coordinadas por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado para frenar la ola criminal que afecta al país, especialmente en la capital, donde el número de asesinatos de choferes continúa en aumento.

El representante gremial pidió al Parlamento agilizar el debate de los proyectos de ley que fueron presentados hace varios meses y que buscan garantizar la seguridad en el transporte público. “Hay una serie de normas presentadas, pero ¿de qué sirven si todos los días mueren choferes?”, declaró.

REUNIÓN CON LOS CUATRO PODERES DEL ESTADO

Ojeda precisó que la reunión sostenida con el premier Eduardo Arana la noche anterior fue distinta a la realizada hoy en el Congreso, y remarcó que el paro nacional de transportistas se llevó a cabo “por convicción y elección de los delegados”. Además, subrayó la necesidad de convocar a los cuatro poderes del Estado para implementar acciones concretas frente a la inseguridad.

Finalmente, el dirigente no descartó la posibilidad de nuevos paros cada vez que un chofer de transporte público sea asesinado por extorsionadores. “Esa decisión dependerá de los delegados, ellos cumplirán su palabra y nos la harán llegar”, indicó.