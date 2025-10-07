Abogado de conductor detenido por cobrar pasaje a policía denuncia tráfico de influencias y abuso de autoridad

El caso del conductor José Manuel Villafuerte, trabajador de la empresa Urano Tours, ha despertado cuestionamientos sobre la actuación policial tras su detención en el Cercado de Lima. Según su abogado, Rodrigo Noblecilla, la intervención fue arbitraria y sin sustento legal. “La señorita no presentó ningún documento que acreditara que era policía. Estaba de civil, acompañada de su hijo y su pareja”, declaró.

Villafuerte, quien realizaba su recorrido habitual en un bus de transporte público, pidió a la mujer identificarse antes de subir con su familia, lo que desató el altercado. “Ella se negó, pidió apoyo de siete efectivos y lo detuvo como si fuera un delincuente. Eso no le correspondía, porque no estaba en funciones”, añadió el abogado.

Denuncian tráfico de influencias y manipulación de la detención

Noblecilla señaló que la suboficial Judith Teresa Cuba Lara, adscrita a la comisaría de Alfonso Ugarte, habría coordinado con altos mandos para justificar su intervención. “Ella llamó a un coronel y a un fiscal de Magdalena. Vamos a verificar esas llamadas porque hay claros indicios de tráfico de influencias”, aseguró.

El conductor fue trasladado a la comisaría de Montserrat, pese a que la intervención ocurrió en Plaza Unión, en el Cercado de Lima. “Ella misma lo enmarrocó, lo llevó al calabozo y redactó su propia acta de detención, algo que está prohibido. No tenía competencia territorial ni funcional”, subrayó Noblecilla, calificando el hecho como un abuso grave de autoridad.

Liberación sin acta formal ni devolución del bus

Villafuerte recuperó su libertad el domingo, aunque en circunstancias igualmente cuestionables. “Lo soltaron rápido porque sabían que ya se había presentado un hábeas corpus. Incluso se escuchaba: ‘apúrate, haz que firme rápido porque ya llega el hábeas corpus’”, relató el abogado.

Sin embargo, la liberación se habría producido sin documento oficial. “No le dieron su acta de libertad. Solo salió con la misma acta de detención firmada por la suboficial. Eso vulnera gravemente sus derechos”, enfatizó Noblecilla.

Afectación económica y denuncia en curso

El letrado también denunció que el vehículo de su patrocinado continúa retenido. “Ese bus es su herramienta de trabajo. No puede operar y encima le están cobrando por la cochera. Es inaceptable”, señaló. Además, adelantó que presentará denuncias por abuso de autoridad, secuestro y tráfico de influencias ante Inspectoría y el Ministerio Público.

“Esto no puede quedar impune. La suboficial actuó de manera indebida, con poder y respaldo que no le correspondían. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, concluyó Noblecilla, quien aseguró que los videos grabados por pasajeras servirán como prueba principal del abuso cometido.