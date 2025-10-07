Vecinos de San Miguel realizaron ‘cacerolazo’ contra la inseguridad

La noche del lunes 6 de octubre, el sonido de ollas, sartenes y tapas metálicas rompió la tranquilidad de San Miguel. Desde balcones y ventanas, cientos de vecinos se unieron en un ‘cacerolazo’ convocado por redes sociales para exigir más seguridad en las calles.

La protesta coincidió con el paro de transportistas que paralizó gran parte de Lima y Callao ese mismo día. Los vecinos hicieron sonar sus utensilios no solo en respaldo a los choferes que exigen protección, sino también para denunciar la inseguridad que sienten a diario.

El ‘cacerolazo’ comenzó alrededor de las 8:30 de la noche y se prolongó por varios minutos. En videos difundidos por los residentes se aprecia a decenas de personas participando desde distintos pisos, haciendo sonar sus utensilios al unísono.

INSEGURIDAD

En las últimas semanas, el temor se ha extendido entre los trabajadores del transporte urbano, muchos de los cuales han sido víctimas de ataques armados atribuidos a bandas extorsionadoras.