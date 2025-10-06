Transportistas de “El Rápido” bloquean Panamericana Norte en protesta por asesinatos y extorsiones

Un tenso momento se vivió en la mañana de este lunes en el cruce de la avenida Universitaria con la Vía Metropolitana, cuando más de 50 buses de la empresa “El Rápido” bloquearon la vía exigiendo seguridad y justicia para sus compañeros asesinados por mafias del sicariato. Aunque en un inicio la medida iba a consistir solo en un “apagado de motores”, los conductores decidieron movilizarse por la Panamericana Norte, generando congestión vehicular y enfrentamientos verbales con agentes policiales.

Los manifestantes llegaron con globos negros y gigantografías con los rostros de víctimas como Gustavo Salazar, Jiaxing y Carlos Advíncula Nieto, en señal de luto por los recientes asesinatos vinculados a redes de extorsión. “Por cinco soles vale una vida, es injusto e inhumano”, exclamó una manifestante, mientras otro conductor señalaba que “ya no se puede trabajar tranquilo, la mayoría somos el sustento de nuestras familias”.

A la protesta se sumaron docentes, personal de salud y estudiantes, quienes expresaron su respaldo al paro nacional convocado por el gremio de transportistas. “Soy maestra y madre de familia, tengo miedo cada vez que subo con mi hijo a un bus. Nos enseñan a cuidarnos, pero el peligro está en todos lados”, declaró una ciudadana entre lágrimas, mientras sostenía un cartel que exigía “no más muertes por extorsión”.

CARAVANA DE BUSES

Pese a los esfuerzos de la Policía Nacional por dispersar la concentración, los buses finalmente avanzaron en caravana por la Panamericana Norte portando carteles con frases como “Somos transportistas, no somos delincuentes”. Los conductores advirtieron que mantendrán sus medidas de protesta hasta que el Gobierno tome acciones concretas frente a las extorsiones y asesinatos que golpean al sector transporte.