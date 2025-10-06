Transportistas de la línea 73: "Sentimos que el Gobierno está del lado de la delincuencia"

Una flota de 24 buses de la empresa ETUPSA, conocida como “la 73”, bloqueó la Panamericana Sur como parte de una movilización para exigir mayor seguridad ante el incremento de extorsiones y asesinatos de choferes en Lima. Los vehículos se alinearon uno al lado del otro para impedir el paso vehicular, en una medida de fuerza que buscaba llegar hasta el Congreso. Sin embargo, la Policía Nacional intervino en el puente Atocongo y detuvo la caravana.

“Nos pararon primero en La Bolichera y luego antes del puente Benavides nos cerraron el pase. No podemos ejercer nuestro derecho a reclamar ni salir a trabajar tranquilos”, expresó uno de los conductores. Otro participante criticó la actuación de las autoridades: “Nos hace sentir que el Gobierno está del lado de la delincuencia, para ellos nosotros no importamos”.

En el puente Atocongo, los transportistas de ETUPSA se encontraron con otro grupo de choferes de la empresa Santa Catalina, cuyos vehículos también fueron inmovilizados por la Policía. A pesar de la congestión vehicular provocada por la marcha, varios peatones y conductores particulares expresaron su respaldo a la protesta. “Apoyamos el paro porque hay muchas muertes y familias destrozadas. Cada vez que subimos a un bus tememos por nuestras vidas”, dijo una pasajera.

NO DESCARTAN NUEVA MOVILIZACIÓN

Tras varias horas de tensión, los buses de ETUPSA retornaron a su paradero escoltados por la Policía Nacional. No obstante, los transportistas advirtieron que no descartan convocar un nuevo paro si el Gobierno continúa sin adoptar medidas efectivas contra las mafias que los amenazan. Mientras tanto, pasajeros y conductores coinciden en que, mientras persistan los ataques y asesinatos, nadie está a salvo en las calles.