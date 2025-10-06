San Juan de Lurigancho: transportistas liberan avenida Malecón Checa

Luego de una extensa jornada de protestas, los transportistas que mantenían bloqueada la avenida Malecón Checa, en la urbanización Zárate, liberaron la vía durante la noche de este lunes, permitiendo el restablecimiento paulatino del tránsito vehicular en uno de los principales accesos a San Juan de Lurigancho.

El bloqueo formó parte del paro de transportistas, convocado para exigir mayores medidas de seguridad frente a las extorsiones y asesinatos que afectan al gremio. Durante gran parte del día, los manifestantes impidieron el paso de vehículos, generando gran congestión y obligando a cientos de vecinos a caminar largas distancias para llegar a sus destinos.

Muchos de los afectados tuvieron que desplazarse a pie desde la avenida Grau y la avenida Alfonso Ugarte, en el Centro de Lima, hasta ingresar al distrito. “Caminamos más de una hora porque no hay transporte. Es una situación difícil, pero entendemos el reclamo de los choferes”, comentó una vecina de Zárate.

OTROS PUNTOS DE BLOQUEO

Además de Malecón Checa, otro punto crítico fue la avenida Próceres de la Independencia, a la altura de la Estación Caja de Agua del Metro de Lima, donde también se registraron bloqueos y enfrentamientos menores entre manifestantes y efectivos policiales. Con la liberación de las vías, el tránsito comenzó a normalizarse progresivamente durante la noche.