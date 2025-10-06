Arma usada en asesinato de conductor en SJM ya había sido utilizada en otro crimen en 2023

Las autoridades policiales manejan tres líneas de investigación para esclarecer el crimen de Daniel José Cedeño Alfonzo, conductor de la empresa de transporte Lipetsa —también conocida como “El Triángulo”—, quien fue asesinado a balazos frente al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores. El ciudadano venezolano llevaba más de dos años laborando en dicha línea y fue atacado con seis disparos, hecho que mantiene varias hipótesis abiertas por la violencia del ataque.

La esposa de la víctima, también de nacionalidad venezolana, se encuentra separada de Cedeño y en proceso de divorcio, por lo que, según fuentes policiales, no se descarta ninguna posible motivación. Sin embargo, las declaraciones del Ministerio del Interior, que evitaron confirmar la hipótesis de extorsión, generaron indignación entre los transportistas. “Ahora primero te matan y después mandan el mensaje. Matan a uno para que los demás no se atrevan a trabajar”, expresó un conductor de la misma empresa.

SOBRE ARMA USADA EN CRIMEN

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el arma utilizada en el crimen fue previamente empleada en otro hecho violento ocurrido el 18 de octubre de 2023, en el que murió un ciudadano peruano. Según detalló, ese incidente no estuvo directamente vinculado a una organización criminal, sino a un “incidente de tiro”, lo que añade complejidad a la investigación.

Pese a ello, los trabajadores de Lipetsa insisten en que la extorsión no debe descartarse como móvil principal del ataque. En paralelo, la Policía informó sobre la captura de Michael Aparco Quispilaya (46) y Juan Carlos Osdorroey Olachagua (36), implicados en un reciente atentado contra un bus de la empresa Santa Catalina en San Juan de Lurigancho. Ambos sujetos presentan antecedentes por homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas.