Paro de transportistas: rinden homenaje póstumo a chofer asesinado por extorsionadores

Con carteles y fotografías en alto, decenas de conductores y cobradores realizaron una marcha en distintos puntos de Lima para rendir homenaje a Daniel Cedeño Alfonso, chofer de 33 años asesinado mientras realizaba su ruta habitual en San Juan de Miraflores. Sus compañeros de la empresa LIPETSA – Los Triángulos recordaron entre lágrimas a un trabajador ejemplar que solo buscaba ganarse la vida. “Era una persona tranquila, trabajadora, como todos los que venimos a progresar por nuestra familia”, contó uno de sus colegas.

La indignación entre los transportistas creció tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien expresó su sorpresa ante el paro convocado y puso en duda que el crimen de Cedeño haya estado vinculado con la extorsión. “El ministro tal vez es de otro país, porque acá todos sabemos la inseguridad que vivimos. No puede decir que fue un caso aislado”, protestó un conductor de otra empresa.

Los trabajadores del volante aseguran que el asesinato de Daniel sí guarda relación con las mafias que los amenazan a diario. “Eso es falso, sí es tema de extorsión. Si no fuera así, ¿por qué estamos aquí protestando? La empresa nunca permitiría un paro si fuera un tema personal”, afirmó un representante de LIPETSA, mientras exigía mayores medidas de protección policial en las rutas más peligrosas.

EXIGIERON JUSTICIA

Durante la manifestación en Carabayllo, una pancarta con la frase “Siempre te recordaremos” encabezó la marcha. Entre bocinazos, lágrimas y gritos de justicia, los transportistas peruanos y venezolanos marcharon juntos para exigir que la muerte de su compañero no quede impune. “Como si una vida para ellos no valiera, pero para nosotros sí. Era un hermano, aunque fuera venezolano, era uno de los nuestros”, expresó con dolor uno de los manifestantes.