Puente Nuevo: caos y pasajes elevados durante paro de transportistas

Empujones, gritos y confusión marcaron la mañana en el paradero Puente Nuevo, donde miles de usuarios intentaban abordar los pocos buses que operaron durante la jornada del paro convocado por un sector del gremio de transportistas. La congestión en la Vía de Evitamiento, que conecta la Panamericana Sur con la Norte, reflejó el colapso del transporte público desde las primeras horas del día. “A la cobradora la golpearon por el pasaje”, relató una pasajera en medio del tumulto.

Los usuarios denunciaron aumentos abusivos en los pasajes, que llegaron hasta 10 y 13 soles por recorridos que usualmente cuestan menos de la mitad. “He pagado 10 soles desde Pro y otros están cobrando 13. En el norte la situación está complicada”, dijo un ciudadano. Otro usuario contó que esperó más de una hora en la estación Santa Rosa: “El pasaje a Javier Prado subió de 4 a 8 soles. Los taxis están cobrando 45 o 50 soles. Es un abuso”.

Ante la falta de buses, muchas personas recurrieron a mototaxis de carga para trasladarse, pese al riesgo. “Esta es la única manera, no hay carro”, comentó una señora mientras subía con dificultad al improvisado vehículo. Incluso, los buses de la Policía Nacional sirvieron para transportar a pasajeros varados. “No sabemos a dónde va, pero igual subimos”, dijo un ciudadano, evidenciando el desorden y la falta de información.

BLOQUEAN PANAMERICANA NORTE

Con el paso de las horas, la situación empeoró: los bloqueos en la Panamericana Norte provocaron la suspensión total del servicio de transporte público. Mientras los pasajeros buscaban alternativas para llegar a sus destinos, la capital vivió una mañana de caos y desesperación, reflejo de un sistema de transporte saturado y afectado por la crisis del sector.