Paro de transportistas: conductores de empresa Sol de Oro bloquean vía en SMP

Momentos de gran tensión se vivieron en San Martín de Porres durante una jornada de protesta por parte de trabajadores de la empresa de transporte Sol de Oro, quienes bloquearon parcialmente el cruce de las avenidas Naranjal y Próceres de Huandoy. Su objetivo era claro: impedir que unidades formales e informales continúen circulando y exigir que los pasajeros que habían logrado abordar se bajen de los vehículos. Con megáfonos, gigantografías y sus propios cuerpos, los manifestantes llegaron a interrumpir el tránsito en la zona.

Durante la protesta, algunos colectivos reaccionaron con violencia, llegando a agredir a un cobrador que intentaba sumarse al paro. “¡Respeta el paro!”, gritaban los manifestantes mientras la tensión aumentaba. Agentes de la Policía Nacional reforzaron su presencia para evitar enfrentamientos mayores, aunque los propios transportistas cuestionaron la actuación de las autoridades, a quienes acusaron de no responder ante las denuncias de extorsión que, según afirman, sufren a diario.

Mientras algunos pasajeros mostraron comprensión y apoyo hacia la medida de fuerza, otros expresaron su malestar por las largas esperas y la paralización del servicio público. “Estoy esperando más de una hora, ningún bus pasa”, reclamó un ciudadano. Los choferes de Sol de Oro insistieron en que su lucha busca seguridad y justicia ante la ola de amenazas que aseguran padecer desde hace meses.

RESPALDO AL RECLAMO

En medio del caos, una caravana de buses de la empresa Etmosa ingresó a la avenida Naranjal como muestra de respaldo al reclamo. Esta compañía había suspendido sus operaciones desde agosto por los mismos motivos: las extorsiones. “No más muertes”, se leía en los carteles de los conductores, que exigieron acciones concretas del Gobierno. Pese a la tensión y los bloqueos, la jornada concluyó sin heridos, aunque el problema de fondo sigue sin solución.