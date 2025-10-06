Paro de transportistas dejó enfrentamientos y bloqueos de vías en Lima Norte

Con enfrentamientos, quema de llantas y bloqueo de carreteras comenzó la jornada del paro de transportistas en la zona norte de Lima. Desde tempranas horas, decenas de conductores se concentraron en el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, donde encendieron neumáticos y basura para impedir el tránsito en ambos sentidos. Los manifestantes denunciaron los asesinatos de sus compañeros Carlos Ríos y Édgar Durán, víctimas de ataques extorsivos, y exigieron mayor seguridad para poder trabajar sin miedo.

Lo que empezó como una movilización a pie pronto se transformó en una caravana de buses y cústeres que tomó la avenida Túpac Amaru rumbo al sur. Empresas como Cruz del Centro, Nueva América y EMPTONSA se sumaron a la protesta, bloqueando también el ingreso y salida al distrito de Carabayllo. “Estamos cansados de pagar para morir. Queremos trabajar tranquilos”, declaró una conductora tras denunciar que un policía la golpeó mientras protestaba pacíficamente con un megáfono.

Durante la marcha, algunos vehículos circularon en sentido contrario para evadir los bloqueos policiales, generando momentos de alta tensión con los agentes del orden, que habían desplegado patrulleros y cordones de seguridad en varios puntos. “Todos los transportistas pedimos más seguridad. Nadie nos garantiza que regresaremos a casa”, manifestó un chofer de la empresa Cruz del Centro.

INTENTARON LLEGAR AL CONGRESO

La caravana avanzó hasta el óvalo Habich, en la Panamericana Norte, donde se concentró una gran cantidad de unidades con pancartas y fotografías de conductores asesinados por extorsionadores. La intención era llegar hasta el Congreso de la República, pero la Policía bloqueó el paso y contuvo el avance. Hacia la tarde, la vía principal quedó parcialmente cerrada, reflejando la magnitud de una protesta que expone el temor y la desesperación del gremio transportista en Lima Norte.