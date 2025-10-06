Paro transportistas: choferes y vecinos exigen la renuncia de Dina Boluarte

Cientos de transportistas acatan este lunes 6 de octubre un paro de 24 horas en protesta contra el Gobierno por la creciente ola de inseguridad que afecta al sector. En los últimos meses, numerosos choferes han sido asesinados por negarse a pagar cupos a bandas de extorsionadores, situación que ha desatado indignación entre los gremios de transporte.

En la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Habich, en San Martín de Porres (SMP), los conductores de la empresa El Rápido —una de las más afectadas por la extorsión— lideraron la protesta. Choferes, cobradores y familiares se concentraron desde temprano exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y mayor acción del Estado frente al crimen organizado.

A esta medida se sumaron otros transportistas provenientes de diferentes empresas quienes intentaron avanzar con sus unidades hacia el Congreso de la República, pero fueron bloqueados por la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó un amplio operativo en la zona. La medida generó un intenso caos vehicular que afectó a miles de usuarios que se dirigían al centro de Lima desde las primeras horas del día.

“Estamos reunidos para mostrar nuestra indignación por lo que está pasando. La falta de voluntad política del Estado y el Congreso nos ha dejado sin opciones; cada día mueren más personas. Hoy la gente sale a trabajar sin saber si regresará o no”, declaró uno de los choferes de la empresa El Rápido.

Los transportistas advirtieron que permanecerán en la Panamericana Norte “hasta las últimas”, denunciando la falta de acciones concretas contra la criminalidad en Lima, donde los conductores y comerciantes se han convertido en las principales víctimas de las mafias. “No normalicemos el cobro de cupos, basta de eso”, expresó otro manifestante.

EN CONTRA DE PASAJE GRATIS A POLICÍAS

A la paralización también se sumaron comerciantes y ciudadanos, quienes cuestionaron la gestión de Dina Boluarte y exigieron que se retire el pase gratuito a los agentes de la PNP, al considerar que no están cumpliendo con garantizar la seguridad ciudadana.