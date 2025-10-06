Caos vehicular por bloqueo del óvalo Habich en San Martín de Porres

Cientos de transportistas acatan este lunes 6 de octubre un paro indefinido en rechazo a las constantes extorsiones que vienen afectando al sector. En la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), la vía permanece totalmente bloqueada por buses de distintas empresas de transporte público, lo que ha generado un intenso caos vehicular desde tempranas horas.

Decenas de vehículos permanecen varados desde Los Olivos sin poder avanzar, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene cerrada la vía para impedir el paso de los manifestantes hacia el centro de Lima. Los choferes aseguraron que su objetivo era llegar al Congreso de la República para exigir medidas concretas contra la delincuencia.

“No estamos cometiendo un delito, queremos avanzar, pero la Policía nos bloquea el paso. Hemos decidido quedarnos porque quieren sacarnos de nuestros carros”, declaró a medios locales.

La protesta ha afectado a cientos de usuarios que intentan llegar al centro de Lima, así como a viajeros que llegan desde el norte del país. Según los manifestantes, los vehículos solo pueden avanzar hasta la zona de Palao debido al cierre policial.

ATAQUES ESTE FIN DE SEMANA

Los choferes señalaron que están cansados de las promesas del Gobierno y que el paro busca llamar la atención sobre los constantes ataques al sector. “El viernes balearon al chofer de El Rápido, el sábado al de Lipeza y ayer al de Santa Catalina”, denunció uno de ellos, citando los recientes ataques de este fin de semana.