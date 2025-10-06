Paro de transportistas: varios buses bloquean un tramo de la Panamericana Norte

En la Panamericana Norte, cerca al puente grifo Palao en San Martín de Porres, se ha reportado varios buses detenidos que han paralizado el transporte como parte de las manifestaciones por la ola de extorsiones e inseguridad que afectan al sector. Alrededor de diez empresas de transporte público han tomado la medida de fuerza.

“Día a día están matando a nuestros compañeros sin razón alguna. Queremos que esto se detenga”, señaló un conductor que exige más seguridad al Gobierno. “Nuestras familias nos esperan”, manifestó.

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, sobre el asesinato del conductor Daniel Cedeño Alonso, dijo que se trataría de un caso de extorsión y no de una situación individual, como dio a entender el ministro. Añadió que conocía a la víctima desde hace 3 años, que era muy tranquilo y no tenía problemas.

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL AFECTADO

Un bus que tenía como destino la ciudad de Ica terminó varado y eso afectó a varios pasajeros. Un grupo de ellos arremetió contra la empresa interprovincial por vender los boletos de viaje el día del paro de transportes. En tanto, el conductor del bus señaló que la policía no permite el avance de los vehículos y está generando este problema: “Si es una protesta pacífica deberían dejarnos pasar”, opinó el conductor.