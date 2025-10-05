Asaltan tienda de embutidos por segunda vez dentro del Mercado Unión Progreso en VES

El Centro Comercial Unión Progreso, también conocido como Mercado Unión Progreso, se encuentra en Villa El Salvador (VES), en el cruce de la avenida 200 Millas con la Ruta D, cerca del óvalo Oasis.

Este centro de abastos es uno de los más concurridos de la zona, pero también es otro de los que está siendo alcanzado por bandas de ladrones.

Esta tarde se reportó el robo a un puesto de venta de embutidos en ese mercado. Pero este atraco es el segundo que sufre este negocio en lo que va del año.

La atacaron con la cacha del arma

Los ladrones irrumpieron en el puesto y golpearon en el rostro y en la pierna a la joven que atiende el negocio. Según su relató los sujetos le pedían la llave de la caja registradora, para llevarse el dinero en efectivo.

Cabe señalar que, el salvajismo de esto hampones fue tal que una vez con el dinero en sus manos golpearon con la cacha de un arma a la mujer para que esta no la siga en su fuga.