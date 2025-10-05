Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM

Fue interceptado por delincuentes en motocicleta la noche del 4 de octubre de 2025, mientras conducía su vehículo con pasajeros a bordo para la empresa de transporte Lipetsa, conocida como "El Triángulo".

El ataque ocurrió cerca del hospital María Auxiliadora, donde el conductor de rigen venezolano Daniel José Cedeño Alfonzo fue asesinado a balazos en manos de presuntos extorsionadores.

El crimen, supuestamente vinculado a la extorsión, provocó la indignación del gremio de transportistas, que anunció un paro en Lima y Callao en protesta por la inseguridad.

Velarán sus restos en el Callao

Desde el Callao, en el lugar donde velaran sus restos, sus compañeros mostraron su rechazo a esta ola de asesinatos en su contra por parte de organizaciones criminales.

Cabe señalar que, en otro momento confirmar que se suman a la paralización convocada para mañana 6 de octubre. De igual forma rechazaron las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, que manifestó que no descarta que el homicidio en contra del transportista en SJM sea de tipo pasional, puesto que, no era víctima de amenazas extorsivas.