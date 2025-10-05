Miguel Palomino: “Desde Lima Norte nos sumamos al paro de mañana 6 de octubre”

Mañana, lunes 06 de octubre, se llevará a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao debido a los frecuentes asesinatos que se reportan a diario contra choferes.

Esta mañana, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transportes, convocó a su gremio a un "apagado de motores" por 24 horas en protesta por los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.

Según indicó este paro responde a un compromiso del sector planteado a las autoridades nacionales respecto a que, si sucedía un nuevo caso de asesinato de choferes, recurrirían a esta medida de fuerza de "Apagar los motores".

Como se sabe ayer por la noche, el conductor Daniel José Cedeño Alfonso, transportista de la empresa Lipetsa, perdió la vida tras ser acribillado por desconocidos en el distrito de San Juan de Miraflores.

Más empresas se suman a la paralización

Esta tarde en un enlace con 24 Horas, el dirigente Miguel Palomino, representa a los transportistas de los conos norte indicó que “Desde Lima Norte nos sumamos al paro de mañana 6 de octubre”

“Nos vamos a concentrar mañana, en Lima Norte a las 6 de la mañana en Fundición, luego en la zona de Zapallal y desde allí nos vamos a dirigir hasta el Congreso”, agregó confirmando que realizarán una marcha.

Cabe señalar que, las empresas y conductores de los conos norte, sur y este de Lima decidieron no operar mañana, en señal de solidaridad con la víctima y sus familiares, por ello a tomar sus precauciones.