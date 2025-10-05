Línea “El Triángulo” paraliza sus labores tras asesinato de conductor en SJM

El pasado sábado 4 de octubre, un conductor de la empresa de transporte Lipetsa fue asesinado en el distrito de San Juan de Miraflores. El chofer del bus fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta en la avenida Miguel Iglesias.

Los sicarios le dispararon varias veces, un nuevo ataque que podría estar relacionado con casos de extorsión en las calles de la capital.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital María Auxiliadora, el conductor falleció a los pocos minutos del ataque.

Paralizan sus labores

El luto ha golpeado a la empresa de transportes Lipetsa, conocida como "Los Triángulos", por lo que sus puertas permanecen cerradas tras el asesinato de su conductor de origen venezolano, Daniel Cedeña Alfonso.

Las pesquisas revelaron que el chofer venezolano fue asesinado por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes aprovecharon la congestión vehicular para acribillarlo y huir.

El sector transporte hasta la fecha es uno de los golpeados por la criminalidad, principalmente por los extorsionadores. sin embargo, sus compañeros niegan que él haya sido una víctima directa de estos delincuentes.

“No, no somos amenazados. no nos han dicho nada, pero era modalidad que dice la comisaría es que primero te matan y luego mandan el mensaje ya matamos a uno y nuevamente va a ir a otro más esa es la situación ahorita por eso que no hemos laborado el día mañana tampoco hasta que se aclare todo”, indicó uno de los conductores.

Cabe señalar que, desde la Policía Nacional informaron que ya se investiga este asesinato. Por su parte, los conductores de la empresa Lipetsa indicaron que este lunes participarán del paro de transportes exigiendo garantías para su trabajo.