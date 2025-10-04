Breña: dictan detención preliminar a mujer acusada de asesinar a su esposo

El Ministerio Público informó que logró la detención preliminar de la ciudadana venezolana Keillys Aguilera, por el presunto delito de parricidio en agravio de su cónyuge, Alexander Valverde, cuyo cuerpo fue hallado días después oculto en la maletera del vehículo de la víctima. La Fiscalía Quinta Penal Corporativa de Lima Centro dispuso diligencias urgentes y manifestó que las investigaciones avanzan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Familiares y vecinos relataron con consternación los detalles del caso; de acuerdo con las primeras indagaciones, la detenida habría confesado en una etapa inicial que suministró somníferos en una bebida alcohólica a la víctima, versión que aún debe ser confirmada por las pericias forenses. El avanzado estado de descomposición del cuerpo ha complicado el trabajo de los peritos de la morgue central, explicó la Fiscalía, que continúa trabajando con la División de Investigación de Homicidios.

Ante la situación, el Centro de Emergencia Mujer de Breña, junto con serenazgo, acudió al domicilio para brindar contención emocional a los familiares; la pareja dejó tres hijos, dos de ellos menores de edad, que ahora reciben acompañamiento del Ministerio de la Mujer. La Fiscalía también informó sobre diligencias paralelas relacionadas con la posible implicación o ausencia de una mujer identificada por la familia como “la cuñada”, cuya localización era materia de seguimiento.

VERSIONES CONTRAPUESTAS

La defensa del detenido y las declaraciones públicas muestran versiones contrapuestas, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de pruebas técnicas. Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad de Breña exige celeridad y justicia en el caso que ha conmocionado al barrio. Personal especializado permanece en la investigación para determinar con precisión las causas de la muerte y la posible responsabilidad penal de los implicados.