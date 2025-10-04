Alias “Pequeño J” fue trasladado a penal de Cañete para cumplir prisión preventiva

Bajo estrictas medidas de seguridad, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue trasladado desde la Comisaría de Chilca hacia el penal de Cañete, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Argentina. La justicia del país del sur lo requiere por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres, una de ellas menor de edad, ocurrido en Buenos Aires.

El INPE informó, a través de sus redes sociales, que el interno fue registrado conforme a los protocolos técnicos y médicos establecidos por ley. En las imágenes difundidas se observa al joven vistiendo un polo blanco y un buzo gris, distinto al atuendo con el que salió de la comisaría, durante su ingreso oficial al establecimiento penitenciario.

Horas antes, durante la audiencia judicial con fines de extradición, sorprendió la ausencia del consulado argentino, que no se presentó a la diligencia. En tanto, la defensa de Valverde señaló que la tesis del Ministerio Público peruano solo replicaba lo difundido por los medios en Argentina y aseguró la inocencia de su patrocinado, negando su vínculo con el crimen.

¿QUÉ PASARÁ CON “PEQUEÑO J”?

Actualmente, “Pequeño J” permanece en el área de observación del penal de Cañete, a la espera de su clasificación definitiva. De acuerdo con información de la Dirandro, el joven sería parte de una red de narcotráfico de baja escala dedicada a la distribución de la droga sintética tusi en territorio argentino.