Independencia: desarticulan presunta banda dedicada a la extorsión

Una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión y el robo agravado en el distrito de Independencia. El operativo se realizó luego de un seguimiento policial a raíz de varias denuncias registradas en la zona norte de Lima.

Durante el allanamiento a la vivienda de los sospechosos, los agentes hallaron armas de fuego, municiones y artefactos explosivos, además de una gran cantidad de maquetas de celulares, lo que hace presumir que la banda también realizaba estafas bajo la modalidad del “cambiazo”, engañando a sus víctimas con equipos falsos.

Fuentes policiales informaron que los sujetos habrían participado en diversas extorsiones a comerciantes y transportistas, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su integridad o la de sus negocios. Asimismo, no se descarta que estén vinculados a otros actos delictivos cometidos en distritos vecinos.

DILIGENCIAS EN CURSO

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri para continuar con las diligencias e investigaciones de ley. La PNP señaló que intensificará los operativos en Lima Norte con el fin de desarticular por completo las redes criminales que operan bajo este tipo de modalidades.